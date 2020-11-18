Кто покрасил небо Красноярска в черный цвет?

В Красноярске в очередной раз введен режим «неблагоприятных погодных условий первой степени», в простонародье называемый «режим черного неба». Город накрыл едкий туман, в воздухе фиксируется превышение мелкодисперсных частиц. Власти рекомендуют горожанам отказаться от прогулок и занятий спортом на свежем воздухе, а автовладельцев призываются пересесть на общественный транспорт.

Для красноярцев экологические проблемы, к сожалению, давно уже стали обыденностью. И дело даже не в географическом расположении – город расположен в низине, огибаемой Саянскими горами, а в огромном количестве предприятий, тоннами извергающими загрязняющие вещества в атмосферу. Среди них такие промышленные гиганты, как «Русал Красноярск», занимающий второе место в мире по производству алюминия, «Красноярский цемент», Красноярские машиностроительный и металлургический заводы, завод цветных металлов т.д. Не стоит сбрасывать со счетов и один из крупнейших отечественных энергохолдингов «Сибирскую генерирующую компанию».

Подобные экологические проблемы характерны для всех промышленных центров. Именно для их решения в рамках федеральной целевой программы «Экология» в 2018 году стартовал проект «Чистый воздух». Целью его декларируется сокращение до 2024 года суммарного объема выбросов от промышленных центров страны на 20%. В перечень из 12 городов попал и Красноярск, где планируется уменьшить выбросы на 22%.

Финансирование программы было определено в сумме около 500 млрд. рублей.

Управлять актуальным проектом назначили руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлану Радионову.

Что касается непосредственно Красноярска, то стоимость реализации мероприятий по программе «Чистый воздух» оценивается в сумму более 68 млрд. рублей, из которых 58 млрд. инвестируются крупнейшими компаниями, присутствующими в регионе.

За два года, конечно, какие-то шаги были сделаны. Промышленные предприятия Красноярска рапортуют о реализации своего блока мероприятий по модернизации производств, город закупает экологически чистый общественный транспорт и разрабатывает планы строительства метрополитена. Только вот воздух чище почему-то не становится. Может дело все-таки не столько в количестве мероприятий, а в их эффективности?

Такой же вывод озвучил и аудитор Счетной палаты Михаил Мень в ходе круглого стола «Чистый воздух городов-2030: миф или реальность?». По его словам «анализ мероприятий федерального проекта (ФП) «Чистый воздух» показал их недостаточность для достижения поставленной цели по кардинальному снижению загрязнения воздуха в стране». Он также обратил внимание на «неисполнение мероприятий в запланированные сроки, что привело к сокращению средств из федерального бюджета на программу». Т.е. природоохранные ведомства попросту не знают, как потратить бюджетные деньги. По этой причине субсидирование проекта в ближайшие два года сократится на 26,5 млрд. рублей.

«Низкая эффективность планирования иллюстрируется отсутствием корреляции между объемом финансирования и показателями проекта. Их значениям остались неизменными при снижении финансирования почти на 80%» - заявил Михаил Мень.

Другими словами, наличие или отсутствие денег на результат никак не влияет. Если Росприроднадзор что-то и делает в рамках программы, то настолько аккуратно, что окружающие этого не замечают.

Хотя о какой деятельности по снижению выбросов в атмосферу может идти речь, если Росприроднадзор за два года так и не создал систему государственного мониторинга качества воздуха:

«Мы ее не начали в этом году, а эти деньги сдали буквально на днях в Резервный фонд, - сообщила госпожа Радионова. – Поставщик не выбран, техзадание у нас сформировано, но никак не реализуется».

Соответственно, исполнение ключевого пункта программы откладывается, а с ним и надежды красноярцев на чистое небо.

