Ксения Бородина пожаловалась на россиян-попрошаек
Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram пожаловалась на соотечественников, которые регулярно просят у нее денег.
Она отметила, что ежедневно ей в соцсети поступают сообщения с просьбой дать денег на покупку автомобиля, квартиры или на новенький iPhone, периодически просители так же просят в долг.
Бородина возмутилась, что не понимает, как можно просить деньги у незнакомых людей. По ее словам, она сама никогда не просила в долг и не собирается оправдываться перед теми, кто просит ее о материальной помощи, сообщает Утро.ру
Ранее стало известно, что Бородина поссорилась в соцсетях со своей бывшей коллегой по реалити-шоу «Дом-2» Ксений Собчак. Подробности перепалки приводят «Дни.ру».
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