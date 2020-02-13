Ксения Бородина пожаловалась на россиян-попрошаек

Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram пожаловалась на соотечественников, которые регулярно просят у нее денег.

Она отметила, что ежедневно ей в соцсети поступают сообщения с просьбой дать денег на покупку автомобиля, квартиры или на новенький iPhone, периодически просители так же просят в долг.

Бородина возмутилась, что не понимает, как можно просить деньги у незнакомых людей. По ее словам, она сама никогда не просила в долг и не собирается оправдываться перед теми, кто просит ее о материальной помощи, сообщает Утро.ру

Ранее стало известно, что Бородина поссорилась в соцсетях со своей бывшей коллегой по реалити-шоу «Дом-2» Ксений Собчак. Подробности перепалки приводят «Дни.ру».

