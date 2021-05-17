Ксению Разуваеву назначили главой Росмолодежи

Руководителем Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) назначена Ксения Разуваева. Как сообщает пресс-служба кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

На этом посту она сменила Александра Бугаева, которого председатель правительства назначил первым заместителем Министра просвещения.

Разуваева является выпускницей Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, затем она окончила магистратуру в Российском государственном социальном университете.

До назначения руководителем Росмолодёжи она работала начальником департамента молодёжных проектов и добровольческих инициатив управления президента РФ по общественным проектам, возглавляла Роспатриотцентр.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение и назначил Дмитрия Тетенькина заместителем главы Минприроды России, сообщает RT.

