Ксению Разуваеву назначили главой Росмолодежи
Руководителем Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) назначена Ксения Разуваева. Как сообщает пресс-служба кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
На этом посту она сменила Александра Бугаева, которого председатель правительства назначил первым заместителем Министра просвещения.
Разуваева является выпускницей Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, затем она окончила магистратуру в Российском государственном социальном университете.
До назначения руководителем Росмолодёжи она работала начальником департамента молодёжных проектов и добровольческих инициатив управления президента РФ по общественным проектам, возглавляла Роспатриотцентр.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение и назначил Дмитрия Тетенькина заместителем главы Минприроды России, сообщает RT.
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