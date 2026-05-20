Крыша для инспектора? В Госдуме против жилищного надзора над частными домами
Константин Крохин предложил распространить федеральный жилищный надзор на частные дома, однако депутат Светлана Разворотнева считает это делом Роспотребнадзора и полиции.
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева и председатель Жилищного Союза, юрист Константин Крохин на пресс-конференции в НСН разошлись во мнениях относительно необходимости государственного жилищного надзора над частными домами.
«Мы поднимаем вопрос о воссоздании федерального жилищного контроля. Необходимо, чтобы и в сфере управления, в сфере коммунальных услуг был эффективный федеральный жилищный надзор, и чтобы местные региональные надзоры ему подчинялись. И второй важный момент: с развитием индивидуального жилищного строительства необходимо распространить жилищный надзор на все виды жилья: не только на многоквартирные, но и на частные дома, и на апартаменты, на всё жильё, где люди живут. Пенсионеры переезжают на дачи и жалуются к нам в Союз на шум, на выгул собак и так далее. Образ жизни меняется, люди переезжают за город. Там тоже необходим жилищный контроль. Участкового не хватает на сотни и тысячи гектар территории», - сказал Крохин.
При этом Разворотнева привела контраргументы.
«Не согласна, что нужен жилищный надзор за индивидуальными частными домами. Это во многом функция органов внутренних дел, Роспотребнадзора… О каком жилищном надзоре можно говорить в частном доме? Будет приходить инспектор и проверять, как частник чистит свою крышу зимой? Что касается коттеджных посёлков, то надеюсь, что до конца года мы примем закон об управлении ими. Если там есть управляющая компания или ТСЖ, они и будут отвечать в рамках лицензионного контроля», - отметила депутат.
Светлана Разворотнева ранее назвала в пресс-центре НСН «мечтой губернаторов» единые рассчетно-кассовые центры в сфере ЖКХ.
