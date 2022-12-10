Крымский мост закроют для ряда категорий грузовиков

Таким грузовикам предлагается искать альтернативный путь или пользоваться паромной переправой.

«С 00:00 11 декабря 2022 года (в ночь с воскресенья на понедельник) водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонн (в том числе автомобилям типа "Газель", движущимся как с грузом, так и порожними) при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Указанные автотранспортные средства временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту», - говорится в сообщении.

Ранее ремонтные работы начались на левой автомобильной части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале. По его словам, после окончания работ на правой части строители перешли на левую. Организована поставка и сборка пролетных строений. Одновременно идет демонтаж поврежденных пролетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





