Крымчане прочитают стихи о войне в рамках акции «#ЭХО»

Жителей Крыма пригласили продекламировать стихи о войне в рамках акции «#ЭХО», которая приурочена ко Дню Победы. Об этом сообщает Молодежный совет Межрегиональной организации Республики и города Севастополь общественной организации «Профсоюз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации».

Чтобы присоединиться к памятной акции, необходимо присоединиться к сообществу «Молодежный совет» в соцсети Вконтакте. Акция стартовала 29 апреля и завершится 10 мая. Итоги будут подведены и опубликованы 11 числа.

Инициаторы, в частности, ставят своей задачей популяризацию творчества поэтов, которые писали о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; привлечение граждан к чтению, передает агентство КИА. Авторы лучших видеоработ будут награждены памятными призами и Дипломами.

