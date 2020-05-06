Крымчане прочитают стихи о войне в рамках акции «#ЭХО»
Жителей Крыма пригласили продекламировать стихи о войне в рамках акции «#ЭХО», которая приурочена ко Дню Победы. Об этом сообщает Молодежный совет Межрегиональной организации Республики и города Севастополь общественной организации «Профсоюз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации».
Чтобы присоединиться к памятной акции, необходимо присоединиться к сообществу «Молодежный совет» в соцсети Вконтакте. Акция стартовала 29 апреля и завершится 10 мая. Итоги будут подведены и опубликованы 11 числа.
Инициаторы, в частности, ставят своей задачей популяризацию творчества поэтов, которые писали о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; привлечение граждан к чтению, передает агентство КИА. Авторы лучших видеоработ будут награждены памятными призами и Дипломами.
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