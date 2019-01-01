Крым недостаточно защищен от терроризма

По его словам, перед началом нового курортного сезона необходимо принять дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность граждан полуострова и туристов. Устинов уточнил, что проверки, которые были проведены в этом и прошлом годах, показали, что нарушения есть в большинстве организаций.

Он пояснил, что во многих организациях отсутствуют металлодетекторы, ограждения, системы видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией.

Также Устинов призвал обеспечить безопасность детского отдыха на полуострове, сообщает КИА.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала НСН, что для круглогодичного туризма в Крыму требуется серьезная модернизация



