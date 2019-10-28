«Кровосос». Лолита судится с мужем-тренером за девятилетний обман

Певица Лолита Милявская подала иск о признании недействительным своего брака с Дмитрием Ивановым. Артистка решила сделать это после того как выяснила, что муж - тренер по сквошу девять лет ее обманывал, сообщает сайт KP.RU. Иванов младше Милявской на 12 лет, и она в последнее время называет его исключительно «альфонсом» и «кровососом».

Певица узнала, что пятый по счёту супруг не только изменял ей девять лет, но даже последний год их совместной жизни содержал на её средства новую любовницу — косметолога из Белоруссии.

Об этом рассказал изданию адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Милявской. Он считает, что признать недействительным будет возможно, если доказать, что Иванов вступил в него изначально не собираясь выстраивать семейные отношения и вести совместное хозяйство, а также ввел в заблуждение Милявскую о своих целях и намерениях.

Как пишут «Дни.ру», за желанием признать брак с Дмитрием Ивановым недействительным стоит стремление Лолиты Милявской избежать дележа совместно нажитого имущества. Однако адвокат певицы настаивает, что это дело лишь второй очереди, а на первом стоит жажда правды с её стороны.

