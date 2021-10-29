«Буду польщен»: Луговой рассказал, кто мог бы сыграть его в сериале о Литвиненко
Однако от перспективы съемки такого сериала Андрей Луговой, которого в Великобритании считают причастным к отравлению Александра Литвиненко, сильно не в восторге.
Вслед за оперой и книгами по мотивам «дела Литвиненко» выпустят не только мини-сериал, но и комиксы и онлайн-игры. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил депутат Госдумы Андрей Луговой, которого в Великобритании называют одним из исполнителей убийства Александра Литвиненко.
Ранее сообщалось, что Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в мини-сериале HBO «Лондонград». Ему предстоит сыграть Александра Литвиненко, отравленного в 2006 году в Великобритании. Известно, что в основу сериала ляжет книга Алана Коуэлла «Последний шпион».
«Кризис жанра. По мотивам "дела Литвиненко" уже ставили оперу, писали книги, снимали сериалы. Теперь вот кино. Очевидно, что на очереди комиксы и онлайн-игры. История развивается по всем правилам шоу-бизнеса, когда наследники стараются максимально заработать на истории о смерти человека или его мемуарах. Хотя чему мы удивляемся? Даже судебные заседания и решения ЕСПЧ больше напоминают ток-шоу и цирковые представления с кульбитами и выкрутасами», - заявил Луговой.
Кроме того, Луговой признался, что остался не в восторге от актерского состава мини-сериала.
«О выборе актерского состава искренне сожалею. Бенедикт Камбербэтч у меня больше ассоциируется с патриотом Англии, уважаемым лично мной образом гениального Шерлока Холмса. Не самый удачный выбор для фильмографии Камбербэтча. Я бы на его месте хорошо подумал. Спасти картину может только Дэниэл Крейг и я буду очень польщен, если именно ему предложат сыграть роль Андрея Лугового», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Бежавший в Великобританию Александр Литвиненко умер в 2006 году вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие начало ухудшаться после совместного чаепития с депутатом Андреем Луговым и бизнесменом Дмитрием Ковтуном. Впоследствии в организме экс-сотрудника ФСБ обнаружили радиоактивный полоний-210. В Великобритании считают Лугового и Ковтуна причастными к произошедшему. В России этот процесс называют политизированным. А сам Луговой отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, называя «театральным фарсом» процесс по этому делу.
К слову, в сентябре этого года в Европейском суде по правам человека заявили, что Россия не предоставила достаточных доказательств о непричастности к смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко и должна выплатить его супруге Марии Картер компенсацию в размере 100 тысяч евро.
Суд признал нарушение по статье «Право на жизнь» Европейской конвенции по правам человека и постановил компенсировать вдове моральный ущерб, а также возместить 22,5 тысячи евро судебных издержек.
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