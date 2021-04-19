«Кривая линия» восстанавливает водоснабжение и борется за чистоту дорог в Подмосковье

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Жалоба на отсутствие общественного транспорта поступила в «Кривую линию НСН» из села Давыдково Сосновского района Нижегородской области. Автобусный маршрут, которым пользовались жители пяти деревень, был отменен из-за нерентабельности. Администрация Сосновского муниципального района сообщила, что «никогда не осуществляла функции по организации регулярных перевозок».

Зато исчерпывающий ответ поступил из администрации Губернатора. Оказывается, в связи с низким пассажиропотоком перевозчик отказался от этого маршрута. Как сообщили НСН в пресс-службе Губернатора и Правительства Нижегородской области, «администрация проводит работу по определению нового перевозчика на данный маршрут».

Надеемся, что выбор новой компании не затянется. А администрации Сосновского района «Кривая линия» рекомендует быть ближе к народу.

