«Кривая линия» восстанавливает водоснабжение и борется за чистоту дорог в Подмосковье

В квартире жителей Домодедово вновь появилась вода, а жители городов Королев и Дзержинский не хотят мириться с грязью на улицах

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Напор воды приведен в норму

Водоснабжение в доме восстановлено после вмешательства «Кривой линии НСН». С жалобой на работу Мосводоканала обратился Роман Илюшин, проживающий в г. Домодедово. Поводом стали низкое давление холодной воды в квартире, горячая вода из-за этого отсутствовала, т.к. газовые колонки при низком напоре воды просто не включаются. Управляющая организация и местный водоканал на все обращения жильцов разводили руками, перекидывая жалобы друг другу. Вмешательство «Кривой линии» поставило точку в бюрократическом матче. Через неделю после нашего обращения МУП «Домодедовский канал» проинформировал редакцию НСН о том, что давление воды при вводе в дом соответствует нормам. Ответ был подтвержден копией соответствующего акта внеплановой проверки.


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Автобусный маршрут будет восстановлен

Жалоба на отсутствие общественного транспорта поступила в «Кривую линию НСН» из села Давыдково Сосновского района Нижегородской области. Автобусный маршрут, которым пользовались жители пяти деревень, был отменен из-за нерентабельности. Администрация Сосновского муниципального района сообщила, что «никогда не осуществляла функции по организации регулярных перевозок».

Зато исчерпывающий ответ поступил из администрации Губернатора. Оказывается, в связи с низким пассажиропотоком перевозчик отказался от этого маршрута. Как сообщили НСН в пресс-службе Губернатора и Правительства Нижегородской области, «администрация проводит работу по определению нового перевозчика на данный маршрут».

Надеемся, что выбор новой компании не затянется. А администрации Сосновского района «Кривая линия» рекомендует быть ближе к народу.

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Города Королев и Дзержинский борются за статус самого грязного в Подмосковье

Статус самого грязного города Подмосковья предлагают присвоить городу Королёв жители одной из улиц на его северной окраине. В качестве подтверждения группа жильцов нескольких домов по улице Тарасовская прислали в «Кривую линию НСН» фотографии с пояснениями. Пешеходные переходы через дорогу ведут из одной грязной лужи в другую. Причем, один переход – к детсаду и техникуму имени Сергея Королева, другой – к магазину шаговой доступности. Кусты вдоль пешеходной дорожки по Тарасовской улице буквально завалены мусором. Городские власти отнекиваются тем, что улица примыкает к федеральной трассе, а потому находится в ведении одной из структур «Росавтодора».

В борьбу за сомнительный титул вступил и подмосковный Дзержинский. Его жители не могут открыть окна в квартирах из-за летящей пыли. А от грязи на дорогах уже давно не видно разметку. В луже на улице Академика Жукова постоянно глохнут машины. Прочистить же водосточный коллектор городские власти не в силах.

За соответствующими разъяснениями журналисты НСН обратились в городские Администрации и Правительство Московской области. О реакции чиновников на запросы «Кривой линии» мы обязательно расскажем.

Проект «Кривая линия» открыт для ваших заявок круглосуточно. Направить жалобу можно в разделе «Кривая линия» на сайте «NSN.FM».

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ФОТО: ИА "НСН"
ТЕГИ:Общественный ТранспортЖКХКривая линия
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