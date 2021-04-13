«Кривая линия» вновь налаживает транспортное сообщение
Администрация губернатора Нижегородской области обещает вернуть автобусный маршрут.
Жалоба на отсутствие общественного транспорта поступила в «Кривую линию НСН», на этот раз из Нижегородской области. Заложниками ситуации стали жители села Давыдково Сосновского района. Автобусный маршрут, которым пользовались жители пяти деревень, был отменен из-за нерентабельности.
В ответ на запрос «Кривой линии» администрация Сосновского муниципального района сообщила, что «никогда не осуществляла функции по организации регулярных перевозок», и переправила наш запрос в администрацию Павловского муниципального округа Нижегородской области. Логично. Но не по существу. В первую очередь нас интересовала дальнейшая судьба сельчан, оставшихся без транспорта. И знать о проблемах своих жителей должны были как раз районные чиновники.
Зато исчерпывающий ответ поступил из администрации Губернатора. По информации Министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области транспортную связь между городом Павлово и деревней Давыдково обеспечивало ООО «АльянсАвто». Однако в связи с низким пассажиропотоком перевозчик отказался от этого маршрута, уведомив в установленном порядке муниципалитет.
Как сообщили НСН в пресс-службе Губернатора и Правительства Нижегородской области, «администрация проводит работу по определению нового перевозчика на данный маршрут».
Надеемся, что выбор новой компании не затянется. А администрации Сосновского района «Кривая линия» рекомендует быть ближе к народу.
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