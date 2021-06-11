«Кривая линия» уходит на каникулы
Социальный проект «Кривая линия НСН» уходит на каникулы, но не перестает работать
С завтрашнего дня «Кривая линия» временно перестает принимать заявки по причине ухода на летние каникулы. Но это не означает, что мы перестаем работать. Все обращения, поступившие до этого времени, уже находятся у корреспондентов НСН. И по каждому из них ведется работа.
Стартовавший в начале года по инициативе НСН проект «Кривая линия» уже доказал свою эффективность. На данный момент получено и обработано более 650 обращений. И за каждым из них стоит чья-то боль. К сожалению, не все проблемы слушателей удается решить, но каждой из них мы уделяем максимально возможное внимание. Учитывая, что многие обращения носят коллективный характер, иногда касаются целых населенных пунктов, число людей, которым нам удалось помочь, исчисляется уже тысячами. А деятельность «Кривой линии» затронула все регионы присутствия НСН.
Но мы не собираемся останавливаться. Уже 1 сентября «Кривая линия» вновь откроет свою виртуальную приемную на сайте «NSN.FM». В новом формате. И с новыми силами.
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