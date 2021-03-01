«Кривая линия» согрела многодетную семью

Перед наступлением февральских холодов в «Кривую линию НСН» пришло обращение от многодетной семьи москвичей с жалобой на низкую температуру в квартире. На тот момент их борьба за тепло продолжалась уже практически два года. На все жалобы жильцов управляющая компания отвечала отписками. Жилищная инспекция никаких мер не принимала и даже не удосужилась приехать с проверкой. Однако после вмешательства «Кривой линии» ситуация изменилась кардинально.

Как мы и предполагали, чиновники смогли оперативно решить вопрос без личного участия мэра Москвы.

Как рассказал корреспонденту НСН глава семьи Владимир Вершков, буквально на следующий день его телефон разрывался от звонков сотрудников управляющей компании. Многолетняя проблема была решена в один день. Всего-навсего нужно было поднять давление в системе отопления, что и было сделано. При этом у Вершкова даже взяли расписку, что ситуация исправлена и претензий нет.

Об этом же НСН сообщили и в управляющей компании. Из официального ответа следует, что «…сотрудниками ГБУ «Жилищник Южнопортовый» проведены работы по увеличению давления в системе теплоснабжения. Согласно заявлению жильца температура в квартире увеличилась до 20 градусов. По состоянию на 20.02.2021 претензий к температуре в квартире нет».

Все это отрадно, но непонятно, зачем нужно было доводить жильцов до отчаяния, если проблема решается элементарно.