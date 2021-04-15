Если в кране нет воды, значит «Кривая линия» поможет

С жалобой на работу Мосводоканала обратился в «Кривую линию НСН» Роман Илюшин, проживающий в городе Домодедово.

Поводом стали низкое давление холодной воды в квартире. Казалось бы, пустяк, но и горячая вода из-за этого отсутствовала, так как газовые колонки при низком напоре воды просто не включаются. Управляющая организация и местный водоканал на все обращения жильцов разводили руками, перекидывая жалобы друг другу.

Вмешательство «Кривой линии» поставило точку в бюрократическом матче. Через неделю после нашего обращения МУП «Домодедовский канал» проинформировал редакцию НСН о том, что давление воды при вводе в дом соответствует нормам. Ответ был подтвержден копией соответствующего акта внеплановой проверки.

Буквально на следующий день «Кривая линия» получила сообщение и из Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. «Сотрудниками управляющей организации в присутствии гражданина Илюшина проведен замер давления воды в его квартире», - говорится в письме, - «давление воды соответствует установленным нормативным нормам. Фото прилагается».

Вместе с тем, по информации Администрации городского округа Домодедово, «снижение давления в многоквартирном доме по указанному адресу произошло из-за проведения работ по замене внутридомовой разводки».

Обычно корреспонденты НСН словам не верят и связываются со слушателями, обратившимися в «Кривую линию». К сожалению, Роман Илюшин на наши звонки и электронные письма не отвечает. Но это не главное, ведь «Кривая линия» работает не для галочки.