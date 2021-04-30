«Кривая линия» пытается избавить Краснодар от пробок

О бесконечных пробках, возникших после закрытия кольцевой развязки в Краснодаре, пожаловалась в «Кривую линию НСН» водитель автобуса Надежда Иноземцева.

Чуть меньше трех лет назад на 1-ом километре дороги Краснодар-Ейск была закрыта круговая развязка. Ближайший разворот находится в двух километрах. Как рассказывает Надежда, теперь большому количеству транспорта, в том числе и общественного, приходится делать крюк и стоять в пробках. Лично она ездит по этому маршруту 2-3 раза в день. За месяц перепробег составляет около 200 км. А в пробках автобусы с пассажирами проводят 4-6 часов в неделю. По общему мнению водителей и экспертов в области безопасности движения проблему могла бы решить установка светофора на закрытом участке.

Однако Минтранс Краснодарского края придерживается другой точки зрения. В ответ на обращение Надежды чиновники от транспорта сообщили, что «изменения в организации дорожного движения на указанном участке внесены в 2018 году (…) с целью уменьшения задержек в движении транспортных средств и повышения уровня безопасности дорожного движения. Место разворота расположено на расстоянии 1,7 км от указанной точки. Данная величина перепробега незначительна и не влечет за собой дополнительных временных затрат».

Чтобы разобраться в ситуации, «Кривая линия» обратилась к Министру транспорта Краснодарского края, Губернатору и в федеральный Минтранс.

Местные транспортники ответили на удивление оперативно. Только вот письмо за подписью замминистра Александра Писаренко под копирку повторяло ответ, данный Надежде Иноземцевой.

О том, что автобусы проходят это незначительное расстояние несколько раз в день, чиновники даже и не задумались. Об организации светофорного регулирования тоже ни слова. Да и значительных затруднений в движении транспорта, от которых пытались избавиться, в Министерстве не хотят видеть. Ликвидировали «очаг аварийности» и замечательно. А водители пусть в пробках стоят. Т.е. хотели как лучше, а получилось как всегда.

Надежды на то, что федеральные чиновники с большим внимание отнесутся к проблемам краснодарских водителей, развеялись с получением ответа из Минтранса России. В лучших бюрократических традициях замдиректора Департамента государственной политики в области автомобильного и пассажирского транспорта г-н Луговенко на 2 листах изложил выдержки из федерального законодательства в области организации движения. Но суть проста – полномочия по введению ограничений движения транспортных средств возложены на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Круг сужается. «Кривая линия» ожидает разъяснений от Губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.