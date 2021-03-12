Будет свет, будет и крыша
«Кривая линия» призвала к ответу коммунальные службы в Нижегородской области и Подмосковье
Судебные приставы провели работу над ошибками после обращений «Кривой линии»
Татьяна Анисимова из Тамбова с 2018 года добивалась снятия ошибочно наложенных ограничений на свой автомобиль. На следующий день после запроса НСН судебные приставы вынесли постановление об отмене ошибочно наложенных ограничений.
А воронежские судебные приставы после нашего обращения начали работу по возврату средств, ошибочно списанных со счета Александра Казанцева. Правда, как выяснилось, деньги г-на Казанцева уже давно были переведены на счет компании, которой задолжал его двойник. В адрес фирмы уже направлено «требование о возврате денежных средств как ошибочно взысканных для дальнейшего возврата» Александру Казанцеву.
Жилищная инспекция Подмосковья приструнила управляющую компанию в Химках
О многолетней безрезультатной борьбе с недобросовестной управляющей компанией рассказала в своем обращении в «Кривую линию НСН» Евгения Быкова. Из-за постоянно протекающей крыши дом по улице Чкалова пришел в ужасающее состояние. Потолки грозят обрушиться на головы жильцов, некоторые соседи вынуждены подпирать перекрытия бревнами. Местные власти и коммунальные службы на обращения не реагировали. «Кривая линия НСН» направила запросы Губернатору Подмосковья и в областную Жилищную инспекцию. Буквально через несколько дней сотрудники Госжилинспекции Московской области провели внеплановой выезд. По его результатам, в отношении должностного лица управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Проект «Кривая линия» открыт для ваших заявок круглосуточно. Направить жалобу можно в разделе «Кривая линия» на сайте «NSN.FM»
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