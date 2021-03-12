Будет свет, будет и крыша

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Татьяна Анисимова из Тамбова с 2018 года добивалась снятия ошибочно наложенных ограничений на свой автомобиль. На следующий день после запроса НСН судебные приставы вынесли постановление об отмене ошибочно наложенных ограничений.

А воронежские судебные приставы после нашего обращения начали работу по возврату средств, ошибочно списанных со счета Александра Казанцева. Правда, как выяснилось, деньги г-на Казанцева уже давно были переведены на счет компании, которой задолжал его двойник. В адрес фирмы уже направлено «требование о возврате денежных средств как ошибочно взысканных для дальнейшего возврата» Александру Казанцеву.