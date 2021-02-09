«Кривая линия» НСН призвала банк «Открытие» к ответу

На протяжении шести месяцев Татьяна Иванова пыталась добиться от банка «Открытие» перерасчета графика платежей по ипотечному кредиту. После обращения НСН в финансовую организацию банк ответил в течение суток. 

С лета 2020 года Татьяна Иванова не могла получить ответ от Банка «Открытие», в котором у нее ипотечный кредит. В июле с ее счета финансовой организацией была списана сумма, превышающая ежемесячный платеж, после чего банк назначил пени на списанную сумму, как на просроченную выплату.

По словам Ивановой, позже списания по ипотеке стали происходить в хаотичном порядке: произвольные суммы и в разные даты списывал банк «Открытие», нарушая собственный график выплат по кредиту.

Добиться ответа от самого банка Ивановой до сих пор не удавалось. В Центральном банке России ей ответили, что данный вопрос не относится к их компетенции.

НСН направила официальный запрос в банк «Открытие», и на следующий день редакция получила ответ. В нем финансовая организация сообщила, что в настоящий момент график платежей клиента корректируется, и перерасчет будет предоставлен ему в самое ближайшее время.

Иванова в разговоре с НСН подтвердила, что банк с ней связался и пообещал в течение 10 дней решить возникший вопрос. Правда, по ее словам, такие обещания финансовая организация дает ей уже на протяжении полугода и не выполняет их.

Проект «Кривая линия» расскажет, выполнил ли банк «Открытие» свои же обещания и обязательства перед клиентом в самое ближайшее время.

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