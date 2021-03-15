«Кривая линия» выяснила, что помешало построить спортивную площадку в нижегородском селе

Жители Дальнеконстантиновского района Нижегородской области озабочены отсутствием инфраструктуры спортивного комплекса в селе Берсемёново. Об этом они рассказали в обращении на «Кривую линию НСН».

Еще в 2015 году в рамках областной программы поддержки местных инициатив в селе были построены хоккейная площадка и мини-футбольное поле. Мечты местных жителей стали воплощаться в жизнь. Они активно проводят соревнования футболу, волейболу, хоккею, занимаются с детьми. Но вот только оказалось нужно это только им самим. Включенное в комплекс здание бывшей школы, на базе которого и планировалось создание спортивного центра, так и осталось брошенным. Ни душ принять, ни переодеться. Сельская администрация разводит руками и ссылается на пустую казну. Губернские власти от обращений активистов просто отмахиваются.

«Кривая линия» обратилась за соответствующими разъяснениями в районную администрацию и к губернатору Нижегородской области. Ответ за подписью главы местного самоуправления Дальнеконстантиновского района особого энтузиазма не вызывает.

Г-н Варнаков подтвердил, что здание школы было передано на баланс администрации Белозеровского сельсовета для размещения в нем многофункционального культурно-спортивного комплекса в 2015 году. На следующий год в селе Берсемёново была построена огороженная площадка с искусственной травой для «занятий хоккеем, баскетболом и мини-футболом». Однако по инициативе Белозеровского сельсовета, который выступал заказчиком строительства, начальный проект был изменен, и вместо раздевалок с душевыми и туалетами, появился…навес.

Как разъяснили местные чиновники, капитальный ремонт здания бывшей школы возможен лишь «… при долевом софинансировании…., а также активном участии в решении проблемы населения, индивидуальных предпринимателей и т.д.».

Однако в последующие годы спорткомплекс так и не вошел в список первоочередных задач. Как информирует НСН г-н Варнаков, жителями поселения были заявлены и реализованы проекты по ремонту дорог, водопровода и т.п.

«Таким образом, при определении населением в приоритетном порядке вопроса ремонта старой школы для создания культурно-спортивного комплекса администрация района совместно с главой поселения в кратчайшие сроки подготовят пакет соответствуюших документов…» - резюмируют местные власти.

В итоге получается, что в отсутствии созданного лишь на бумаге комплекса виноваты сами жители села. Классика жанра. Казалось бы, что Губернатор сможет чиновников призвать к ответу. Но не в этот раз.

По поручению заместителя губернатора Нижегородской области А. Бетина на запрос НСН ответил заместитель министра спорта Алексей Москвин. «Вопрос о софинасировании работ по капительному ремонта Объекта за счет средств регионального бюджета в настоящее время не рассматривается» - сообщает чиновник – «В случае обращения Администрации (Дальнеконстантиновского района – ред.) министерством спорта Нижегородской области будет проработан вопрос о возможности его решения». Финита ля комедия. Круг замкнулся.

Очень жаль, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин настолько занят делами государственной важности, что игнорирует нужды нижегородцев.

В попытках разорвать порочный круг «Кривая линия» готовит запрос в администрацию Президента Российской Федерации.