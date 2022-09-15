«Кривая линия НСН» помогает слушателям

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей» представляет новый сезон своего самого популярного социального проекта «Кривая линия», который помогает людям в решении актуальных и сложных житейских вопросов.

После объявления о скором возвращении в эфир «Кривой линии НСН» на почту начали поступать обращения. Вот некоторые из них:

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Жители деревни Степаново Пермского района пожаловались «Кривой линии НСН» на отсутствие уличного освещения в своем населенном пункте. Переписка с чиновниками не принесла никакого результата. Слушатели в отчаянии и полном непонимании, почему у них не могут поставить ни одного фонаря. Люди рассчитывают, что после обращения в "Кривую линию НСН" местные власти отреагируют и добавят немного света в темные ночи своих односельчан.

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В следующем письме из Подмосковья, сельского поселения Малая Дубна, городского округа Орехово-Зуево, Григорий Якунин просит внести ясность в затянувшийся процесс социальной газификации квартала "Садовый", где он проживает. По его словам, догазификация Малой Дубны должна была закончиться еще 30 апреля этого года, но этого не случилось. В июне в филиале АО Мособлгаз Восток нашему слушателю объяснили, что вынужденная задержка связана с получением дополнительного разрешения и пообещали, что рабочие приступят к работе «со дня на день». Как можно догадаться, до сих пор нога сотрудника Мособлгаза и подрядных организаций туда не ступала. Впереди холода, и «Кривую линию НСН» просят помочь выяснить, когда же состоится долгожданное подключение дома к газовой магистрали.

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Напомним, прошлый сезон «Кривой линии» собрал более 700 обращений со всех уголков страны!! В редакцию поступало более 50 заявок в неделю! За каждой из них стояла чья-то боль:

Многие обращения носили коллективный характер, иногда касались целых населенных пунктов, а значит, число людей, которым мы помогли, исчисляется тысячами, ведь «Кривую линию» слушают более 100 городов вещания НСН.

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Отправить заявку и пожаловаться в «Кривую линию» от НСН можно в любое удобное для вас время. Для обращения нужно перейти в раздел «Кривая линия» на сайте НСН-точка-ФМ и как можно подробнее описать свою проблему, используя предложенную на странице форму.

Журналисты информационного агентства тщательно изучат вашу жалобу. Самые интересные, сложные и актуальные проблемы будут преданы огласке на сайте НСН, а также в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕ Радио», ROCK FM, радио JAZZ и «Радио родных дорог», на волнах которых ежедневно выходят новостные выпуски НСН. О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек!

По самым актуальным темам редакция подготовит официальный запрос в соответствующие органы и расскажет о решении проблемы. «Кривая линия» возвращается! Мы вам поможем!!!

