«Кривая линия» избавила туляка от несуществующего долга
УФССП Нижегородской области внесла коррективы в исполнительное производство после запроса «Кривой линии»
Очередного двойника удалось отстоять журналистам НСН от претензий судебных приставов. Как написал в «Кривую линию НСН» житель Тулы Дмитрий Гусев, в прошлом году ему начали приходить судебные задолженности из Нижегородской области. Как выяснилось, у него там оказался полный тезка и двойник по дате рождения. Соответственно, штрафы начали приходить не по адресу. Пристав, которая вела это дело, пообещала Дмитрию внести необходимые сведения в базу двойников и снять уже наложенные штрафы. Но обещание оставалось обещанием больше года. Чашу терпения Дмитрия Гусева переполнило новое извещение о задолженности в 185 тысяч (!) рублей.
На запрос «Кривой линии» оперативно ответил главный судебный пристав Нижегородской области Леонид Морковкин. «В настоящее время в рамках исполнительного производства судебным приставом данного районного отделения внесены корректирующие сведения в отношении заявителя» - говорится в письме.
Дмитрий Гусев подтвердил в разговоре с корреспондентом НСН полученную информацию и поблагодарил «Кривую линию» за участие в решении проблемы.
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