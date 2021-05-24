«Кривая линия» борется с нерадивыми коммунальщиками и помогает «двойникам»

Жильцы дома в Самаре страдают от низкого давления воды, а в Серпухове управляющая компания пытается избежать ответственности за бездействие

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В Самаре восстанавливают водоснабжение жилого дома

«Кривая линия НСН» вывела самарских коммунальщиков на чистую воду. Жильцам дома в центре города пообещали устранить проблему с водоснабжением, которая не решалась с февраля. Из-за низкого давления холодная вода текла там тонкой струйкой, что не давало включаться газовым колонкам. Управляющая компания, городские и районные власти отфутболивали друг другу решение вопроса. В итоге выяснилось, что проблема кроется в забитых внутридомовых трубах, причем только в одном подъезде. Ремонт пообещали провести до конца года, а обращение жителей взято на контроль государственной жилищной инспекцией Самарской области. Для окончательного решения вопроса «Кривая линия» обратилась к Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.


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Судебные приставы исправили свою ошибку

Очередного двойника удалось отстоять журналистам НСН от претензий судебных приставов. Как написал в «Кривую линию НСН» Дмитрий Гусев, в прошлом году ему начали приходить судебные задолженности из Нижегородской области. Как выяснилось, у него там оказался полный тезка и двойник по дате рождения. И штрафы стали приходить не по адресу. Пристав, которая вела это дело, пообещала Дмитрию внести необходимые сведения в базу двойников и снять уже наложенные штрафы. Но обещание оставалось таковым больше года. Чашу терпения Дмитрия Гусева переполнило новое извещение о задолженности в 185 тысяч (!) рублей.

На запрос «Кривой линии» оперативно ответил главный судебный пристав Нижегородской области Леонид Морковкин. «В рамках исполнительного производства судебным приставом данного районного отделения внесены корректирующие сведения в отношении заявителя» - говорится в письме.

Дмитрий Гусев подтвердил в разговоре с корреспондентом НСН полученную информацию и поблагодарил «Кривую линию» за участие в решении проблемы.


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Хитрость не удалась

Подмосковной управляющей компании не удалось замаскировать недостатки накануне проверки, которую инициировала «Кривая линия НСН». Ранее, после обращения редакции, Госжилинспекция выявила многочисленные нарушения в работе коммунальщиков. Их привлекли к административной ответственности и предписали устранить недостатки. Но вместо ликвидации прорыва воды в подвале жилого дома в Серпухове, ООО «Фрегат» решило залить затопленный колодец бетоном. Однако хитрость не удалась. Как рассказали жильцы, комиссия помимо текущих труб выявила еще массу нарушений. Теперь управляющая компания устраняет аварию в экстренном порядке под пристальным наблюдением жилищной инспекции.

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ФОТО: ИА "НСН"
ТЕГИ:СамараСудебные ПриставыЖКХКривая линия
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