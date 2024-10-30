«Криминал не регулирует»: Риелторы оценили законопроект по борьбе с мошенниками
Константин Апрелев заявил НСН, что самозанятые в отрасли должны получить официальный статус, чтобы избежать нечестной конкуренции.
Законопроект о регулировании риелторской деятельности не уберет с рынка мошенников, которые вводят потребителей в заблуждение, заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с НСН.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева вместе с бизнес-сообществом подготовила законопроект о регулировании риелторской деятельности, пишут «Известия». Среди требований к таким работникам — подтвержденная квалификация, отсутствие судимости за тяжкие преступления, наличие трудового договора или договора ГПХ. Апрелев отметил, что нужно заниматься информированием населения.
«Профессиональные участники рынка в целом к регулированию относятся позитивно, потому что сегодня главная угроза – это недобросовестная конкуренция. Это ситуации, когда люди без квалификации и опыта вводят потребителей в заблуждение и наносят ущерб отрасли. Сколько в отрасли мошенников, не знает никто. Чтобы бороться с мошенниками, закона будет недостаточно. Мошенническая деятельность в отрасли зачастую связана с рядом других профессий – судьи, нотариусы. Поэтому я думаю, что криминальную историю регулировать законом невозможно. Для этого нужны другие действия. Основная задача – работа с населением, информирование», - отметил он.
По его словам, для «уравнивания» положения участников рынка необходимо наделить самозанятых в отрасли официальным статусом.
«В контроле у нас есть две задачи – контроль за чистотой профессии и контроль за чистотой бизнеса. Чистота бизнеса – это добросовестность предпринимателя и уплата налогов. Это две разные задачи, в законе не в полной мере эти обе сферы представлены. Нет четкого понимания, как вывести рынок из тени. А рынок, если говорим про налогообложение, сегодня в тени. Нужно более четко сформулировать понятия. Нужно сделать так, чтобы самозанятые получили легальный статус. Потому что самозанятым в этой сфере сегодня может быть исключительно собственник недвижимости. А риелтор самозанятым официально быть не может. Этот пункт приведет к добросовестной конкуренции», - объяснил Апрелев.
Также Апрелев рассказал, что сегодня существует добровольная система сертификации, которая позволяет потребителям ориентироваться при выборе специалиста.
«У нас есть простой инструмент – система сертификации услуг на рынке движимости, которая сегодня добровольная. В эту систему входят около двух тысяч юридических лиц РФ и порядка 18 тысяч аттестованных специалистов. Если потребитель хочет воспользоваться квалифицированной услугой, работать с добросовестным человеком, эта система может помочь. Реестр находится в открытом доступе, каждые три года риелтор свой статус подтверждает. Специалистов готовят в 20 учебных заведениях по всей России при вузах. Сегодня нет жесткого требования по наличию высшего образования, сегодня важно наличие опыта и исполнение кодекса этики. Если человек есть в реестре, то уровень его надежности точно выше. Важны в данном случае и рекомендации ваших друзей, знакомых», - подытожил собеседник НСН.
Если арендатор разгромит съемную квартиру, то возмещать ущерб он будет самостоятельно, напомнил доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев «Радиоточке НСН».
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