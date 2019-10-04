Кресты на маршрутках в Жуковском шокировали горожан

Кресты на маршрутных такси в подмосковном Жуковском вызвали недоумение горожан. Жуковчане обратили внимание, что с недавних пор на задних стёклах маршруток стали появляться полуметровые наклейки с религиозным символом. В частности, такой знак отличает один из микро-автобусов 18-го маршрута, которые связывает МЖК с железнодорожной станцией «Отдых».

Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», горожане строят самые невероятные предположения о причинах появления габаритных крестов на авто. «В случае ДТП со смертельным исходом пассажиры автоматом отправляются в рай», – предполагает один из опрошенных. «Это знак «Православный за рулем», – уверена другая жительница. «Это чтобы «своих» от «не своих» отличать. Дожили!» – констатирует третий комментатор.

Вместе с тем, большинство жуковчан считают, что в свободное от основной деятельности время водители этих микроавтобусов могут подрабатывают в сфере ритуальных услуг, перевозя покойников.

Однако компания-перевозчик не подтвердила такое предположение. Там пояснили: во-первых в сферу ритуальных услуг посторонним вообще не попасть в виду её запредельной прибыльности , кроме того, в случае полного рабочего дня такая подработка физически не возможна. На предприятии заверили, что кресты, это просто обереги, которыми водители поддерживают себя психологически.

Городские власти Жуковского, в свою очередь, не видят ничего плохого в таких талисманах, и отмечают, что, например, водители-мусульмане давно вешают полумесяцы в кабинах.

