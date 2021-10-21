Кремль сообщил о режиме работы Путина во время нерабочих дней

Президент России Владимир Путин продолжит работать по видеосвязи во время нерабочих дней. Об этом заявил пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков.

По его словам, эпидемиологическая обстановка исключает проведение очных мероприятий, также в День народного единства приема и вручения наград не запланировано.

Ранее президент подписал указ о введении на федеральном уровне нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в качестве меры борьбы с распространением коронавируса. За работниками сохраняется заработная плата, однако платить её должны работодатели.

