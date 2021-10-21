Кремль сообщил о режиме работы Путина во время нерабочих дней
Президент России Владимир Путин продолжит работать по видеосвязи во время нерабочих дней. Об этом заявил пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков.
По его словам, эпидемиологическая обстановка исключает проведение очных мероприятий, также в День народного единства приема и вручения наград не запланировано.
Ранее президент подписал указ о введении на федеральном уровне нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в качестве меры борьбы с распространением коронавируса. За работниками сохраняется заработная плата, однако платить её должны работодатели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru