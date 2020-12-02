Кремль прокомментировал встречу Путина с заразившимся коронавирусом Кудриным
Президент России Владимир Путин не контактировал с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, который недавно заразился коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в качестве ответа на соответствующий вопрос.
Кроме того, Путин не контактировал со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая также ушла самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом.
Ранее глава Алесей Кудрин сообщил в Twitter, что заболел COVID-19 и отметил, что чувствует себя «сносно»
Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) December 2, 2020
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