Кремль прокомментировал встречу Путина с заразившимся коронавирусом Кудриным

Президент России Владимир Путин не контактировал с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, который недавно заразился коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в качестве ответа на соответствующий вопрос.

Кроме того, Путин не контактировал со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая также ушла самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом.

Ранее глава Алесей Кудрин сообщил в Twitter, что заболел COVID-19 и отметил, что чувствует себя «сносно»