Кремль пригласит Зеленского на 75-летие Победы

Россия направит Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Кроме того, он подчеркнул, что участие в праздничном мероприятии уже подтвердили лидеры 17 стран. В их числе Франция, Индия, Чехия, Белоруссия и Сербии. Положительный ответ на приглашение дали многие страны СНГ, отметил Ушаков. Что касается Дональда Трампа, то приглашение президенту США было направлено, однако пока оно остается без ответа.

Ранее НСН писала, что в Музее Победы появятся трехмерные историко-художественные панорамы, посвященные Брестской крепости и Новгороду. Они будут созданы в рамках масштабной реэкспозиции, которая началась в музее. Работы завершатся к 75-летию Победы в 2020 году.

«Новые инсталляции "Брестская крепость, 1941" и "Великий Новгород, 1944" будут размещены в экспозиции Музея Победы. Площадь панорамы про Брест составит 350 кв. метров, инсталляции разрушенного фашистами Новгорода и памятника "Тысячелетие России" - 250 кв. метров», - сообщил заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков.

Новая экспозиция Музея Победы будет называться «Подвиг Народа». Она продемонстрирует вклад в Победу тружеников тыла, деятелей науки и культуры, рядовых граждан страны. Экспозиция разместится на площади более 2,5 тысяч кв. метров и будет включать около 7 тысяч экспонатов, а также современные мультимедийные комплексы.



