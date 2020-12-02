Кремль позволил регионам самостоятельно объявлять 31 декабря выходным днём

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что официально 31 декабря является рабочим днём, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что сделать последний день года выходным регионы смогут самостоятельно. «Это решение региональных властей», - сказал Песков.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, передаёт RT. Согласно документу нерабочими будут 5 ноября 31 декабря.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Новый ГодВыходныеДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры