Кремль поделится подробностями встречи Путина с руководителями российских СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на российских телеканалах расскажут подробности закрытой встречи Владимира Путина с главными редакторами СМИ, сообщает Ura.ru.

Представитель Кремля подтвердил, что заявления главы государства касаются, в том числе, Донбасса.

«Вообще мы поделимся выдержками из слов президента по некоторым ключевым вопросам, далеко не всем... которые наиболее, с нашей точки, зрения интересны», - добавил Песков.

Ранее российский лидер провел встречу с главными редакторами ряда СМИ. По словам пресс-секретаря, она проходила в режиме видеоконференции и «без какой-то повестки дня».

