Кремль поделится подробностями встречи Путина с руководителями российских СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на российских телеканалах расскажут подробности закрытой встречи Владимира Путина с главными редакторами СМИ, сообщает Ura.ru.
Представитель Кремля подтвердил, что заявления главы государства касаются, в том числе, Донбасса.
«Вообще мы поделимся выдержками из слов президента по некоторым ключевым вопросам, далеко не всем... которые наиболее, с нашей точки, зрения интересны», - добавил Песков.
Ранее российский лидер провел встречу с главными редакторами ряда СМИ. По словам пресс-секретаря, она проходила в режиме видеоконференции и «без какой-то повестки дня».
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