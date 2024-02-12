Кремль переадресовал следствию вопрос об обысках в Росавиации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в следственные органы вопрос об обысках в центральном офисе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). Как подчеркнул представитель Кремля, исполнительная власть не имеет права комментировать данную тему, поскольку проводятся следственные действия.
Так Песков прокомментировал публикацию в «Известиях», согласно которой, Федеральная служба безопасности провела обыски в офисе Росавиации в Москве в связи с уголовными делами о халатности и превышении должностных полномочий. По данным издания, они возбуждены по факту незаконного вывода из российской юрисдикции около 60 авиалайнеров и несколько вертолётов.
По информации газеты, 59 самолетов и один вертолёт были переданы, в том числе, в так называемые недружественные страны. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», якобы в дальнейшем вертолёт мог принимать участие в спецоперации на стороне Украины. По версии газеты, именно с этим связана отставка главы Росавиации Александра Нерадько в сентябре 2023 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru