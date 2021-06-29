Кремль не считает местью обыски у журналистов «Проекта»

Кремль не знает сути претензий силовиков к руководителям расследовательского издания «Проект», в том числе Роману Баданину, но не усматривает в таких мероприятиях мотива мести. Такую оценку озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, по его мнению, есть «законное обоснование для таких действий». По словам Пескова, в администрации президент узнали о ситуации из СМИ. Он рекомендовал обратиться за разъяснениями в МВД.

Сегодня утром к главному редактору «Проекта» Роману Баданину, а также журналистам Марии Жолобовой и Михаилу Рубину представители МВД явились с обысками по делу о клевете. Как выяснилось, его возбудили еще в 2017 году из-за фильма Баданина и Жолобовой на телеканале «Дождь» про бизнесмена Илью Трабера, которого там называли «так называемым королем бандитского Петербурга».

Кроме того, «Проект» за сутки до обысков анонсировал выход расследования Жолобовой о семье главы МВД Владимира Колокольцева. В анонсе утверждалось, что министр внутренних дел якобы переписал дорогую недвижимость на родственников жены. Авторы утверждают, что одновременно с продвижением по службе Колокольцева его родственники по линии жены якобы сказочно разбогатели. Расследование доступно на видео хостинге YouTube.

