Кремль назвал две причины демографического кризиса

Ухудшение прогноза по численности населения России обусловлено совпадением двух демографических ям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, речь идёт об убыли населения в ходе Великой Отечественной войны и при распаде СССР.

Как отметил представитель Кремля, эти ямы преследуют нашу страну всю современную историю, передает РИА ФАН. Однако без мер поддержки, которые сейчас принимаются в этом плане, численность населения сокращалась бы еще быстрее.

Песков подчеркнул, что это – одна из ключевых проблем для России. Задача, по его словам, заключается в том, чтобы постепенно выйти на тренд роста.

По оценке пресс-секретаря, уже принятые меры по стимулированию рождаемости – «максимально возможно энергичные», отмечает Ura.ru. Однако результат от них станет заметен не сразу, констатировал Песков.

