Кремль анонсировал обращение Путина к россиянам

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня днем выступит со специальным телеобращением к согражданам. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что российский лидер проанализирует «предварительные итоги борьбы с коронавирусом», выскажется о состоянии дел в экономике и её перспективах.

Кроме того, пойдёт речь «о нас с вами в целом», заметил Песков. По его сведениям, обращение стоит ожидать в районе трёх часов дня, передает «Свободная пресса». Сейчас, по словам пресс-секретаря, президент работает в Кремле.

Ранее Песков уже заявлял о намерении президента обратиться к россиянам накануне голосования за поправки к Конституции, напоминает Ura.ru. Общероссийское голосование по изменениям Основного закона будет проводиться в течение семи дней, начиная с 25 июня, и завершится 1 июля. Этот день объявлен выходным с сохранением заработной платы.

