Кремль анонсировал обращение Путина к россиянам
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня днем выступит со специальным телеобращением к согражданам. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что российский лидер проанализирует «предварительные итоги борьбы с коронавирусом», выскажется о состоянии дел в экономике и её перспективах.
Кроме того, пойдёт речь «о нас с вами в целом», заметил Песков. По его сведениям, обращение стоит ожидать в районе трёх часов дня, передает «Свободная пресса». Сейчас, по словам пресс-секретаря, президент работает в Кремле.
Ранее Песков уже заявлял о намерении президента обратиться к россиянам накануне голосования за поправки к Конституции, напоминает Ura.ru. Общероссийское голосование по изменениям Основного закона будет проводиться в течение семи дней, начиная с 25 июня, и завершится 1 июля. Этот день объявлен выходным с сохранением заработной платы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru