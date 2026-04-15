Генпрокурор заявил о росте числа терактов в России в 2025 году

Число терактов в прошлом году выросло в два раза главным образом за счет беспилотных и артиллерийских атак. Об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан, пишет РИА Новости.

Как отметил Гуцан, нарастающая агрессия в отношении РФ стала первопричиной увеличения количества террористических и экстремистских преступлений.

«В этих условиях по требованиям прокуроров владельцами предприятий промышленности, энергетики, транспорта укреплен их периметр, закуплены доступные средства защиты, радиоэлектронной борьбы и другие», - указал генпрокурор.

По словам Гуцана, с учетом продолжающихся атак БПЛА, которые причиняют значительный ущерб, принятых мер на сегодня недостаточно.

Ранее Александр Гуцан подписал от имени РФ первый в мире международный договор по борьбе с киберпреступностью - Конвенцию ООН против киберпреступности, напоминает Ura.ru.

