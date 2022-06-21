Кравцов: Введение исторического просвещения не приведет к росту нагрузки на школьников

«Что касается нагрузки, то учителям и ученикам не стоит волноваться - мы будем использовать возможности текущей школьной программы», - сказал он.

При этом Кравцов подчеркнул, что внедрение исторического просвещения вовсе не означает, что существуют какие-то проблемы с качеством уроков по истории.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября будет введено историческое просвещение для учеников школ начальных классов. Также со следующего учебного года в школах РФ в начале недели будет исполняться гимн. Помимо этого, с 1 сентября в начале учебной недели будут проходить уроки «Разговоры о важном».

