Кравцов призвал родителей не давать детям играть в планшет и телефон
Родители не должны разрешать детям играть в планшет и телефон, это влияет на психику ребенка, считает глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Об этом он заявил на пленарном заседании VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования.
Как отметил министр, ребенку дают гаджеты «начиная с трех-четырех лет».
«И главное - он не мешает. Что происходит? А потом спрашивают: почему у меня ребенок плачет, почему ребенок меня не слушает, почему он меня не любит», —указал Кравцов.
По словам министра, следует вести работу по просвещению родителей, которые должны как можно больше общаться с детьми, уделять им время. Как отметил Кравцов если не реагировать на этот вызов, в стране будет расти количество детей с «условно говоря, отклонениями от нормы».
Ранее аналитики сервиса CDEK.Shopping выяснили, что 53% родителей не хотят разрешать ребенку пользоваться гаджетами раньше 12 лет, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru