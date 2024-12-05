Кравцов призвал родителей не давать детям играть в планшет и телефон

Родители не должны разрешать детям играть в планшет и телефон, это влияет на психику ребенка, считает глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Об этом он заявил на пленарном заседании VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования.

Как отметил министр, ребенку дают гаджеты «начиная с трех-четырех лет».

«И главное - он не мешает. Что происходит? А потом спрашивают: почему у меня ребенок плачет, почему ребенок меня не слушает, почему он меня не любит», —указал Кравцов.

По словам министра, следует вести работу по просвещению родителей, которые должны как можно больше общаться с детьми, уделять им время. Как отметил Кравцов если не реагировать на этот вызов, в стране будет расти количество детей с «условно говоря, отклонениями от нормы».

Ранее аналитики сервиса CDEK.Shopping выяснили, что 53% родителей не хотят разрешать ребенку пользоваться гаджетами раньше 12 лет, пишет RT.

