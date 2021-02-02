Красную площадь закрыли для посещения
2 февраля 202120:07
Доступ на Красную площадь ограничен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО).
Решение принято по просьбе правоохранительных органов, отмечает «Свободная пресса».
Как отметил собеседник агентства, Красная площадь днём ранее также была закрыта для посещения.
Между тем, по данным СМИ, в Санкт-Петербурге правоохранители перекрыли ряд центральных улиц. Кроме того, на Дворцовой площади дежурят подразделения ОМОН.
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2 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru