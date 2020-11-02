Красноярский край запретил свадьбы в ресторанах из-за коронавируса
С 3 ноября в Красноярском крае вводятся новые ограничения из-за эпидемиологической ситуации, говорится на официальном портале региона.
Губернатор Александр Усс внес изменения в указы, направленные на борьбу с распространением COVID-19. Со вторника в крае запретят проведение свадеб и юбилеев в заведениях общепита. Для ресторанов и кафе продолжит действовать правило, согласно которому, расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м.
В торговых центрах закроют доступ к Wi-Fi для посетителей. Также ТЦ запретят посещать детям до 14 лет без сопровождения взрослых.
Спортивные мероприятия в крае будут проходить без зрителей. Также из указов губернатора следует, что местные жители должны носить маски не только в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, в такси и на остановках, но и на парковках, а также в лифтах.
По данным федерального оперативного штаба, в регионе зафиксировано 26,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 676 пациентов скончались.
Всего в России за прошедшие сутки выявили 18 тысяч 665 случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в стране подтвердили 1 636 781 случай инфекции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+18 665 / сут.
Умерли
28 235+245 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+10 259 / сут.
- Законопроект, ускоряющий изъятие детей из неблагополучных семей, могут принять до конца 2020 года
- Вильфанд спрогнозировал продолжение «золотой осени»
- Названы самые востребованные профессии к 2025 году
- Доктор Комаровский назвал странность коронавируса
- В Красноярском крае ограничили использование Wi-Fi из-за COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru