Красноярский край запретил свадьбы в ресторанах из-за коронавируса

С 3 ноября в Красноярском крае вводятся новые ограничения из-за эпидемиологической ситуации, говорится на официальном портале региона.

Губернатор Александр Усс внес изменения в указы, направленные на борьбу с распространением COVID-19. Со вторника в крае запретят проведение свадеб и юбилеев в заведениях общепита. Для ресторанов и кафе продолжит действовать правило, согласно которому, расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м.

В торговых центрах закроют доступ к Wi-Fi для посетителей. Также ТЦ запретят посещать детям до 14 лет без сопровождения взрослых.

Спортивные мероприятия в крае будут проходить без зрителей. Также из указов губернатора следует, что местные жители должны носить маски не только в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, в такси и на остановках, но и на парковках, а также в лифтах.

По данным федерального оперативного штаба, в регионе зафиксировано 26,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 676 пациентов скончались.

Всего в России за прошедшие сутки выявили 18 тысяч 665 случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в стране подтвердили 1 636 781 случай инфекции.

