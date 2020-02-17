Красноярск попал в топ-3 городов с самым грязным воздухом в мире

17 февраля 202013:40

Красноярск вошёл в тройку городов мира с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Об этом говорят данные сервиса AirVisual – моровой онлайн-карты мониторинга загрязнения воздуха. Установлено, что самым грязным городом стал Улан-Батор в Монголии, на втором месте расположилась столица Бангладеш Дакка.

Напомним, в минувшую пятницу в Красноярске ввели так называемый режим «чёрного неба». Сегодня его продлили до завтрашнего вечера. В городе сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей.

Назван город с самым грязным воздухом

В декабре прошлого года НСН писала, что Тюмень возглавила рейтинг городов России, ранжированных по качеству жизни. Список составили аналитики портала Domofond.ru. Лучший и худший города страны были выбраны на основе таких критериев, как безопасность, качество работы служб ЖКХ, дороги, экология, уровень развития торговой, детской и спортивной инфраструктуры, а также дружелюбность соседей и уровень доходов местных жителей. Вторую позицию в рейтинге занял Геленджик. Замыкает тройку лидеров Ейск. Также в топ-10 попали Грозный, Гурьевск, Москва, Мытищи, Королев, Ставрополь и Калининград.

Что касается худшего город, то им стали Шахты в Ростовской области.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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