Красноярск попал в топ-3 городов с самым грязным воздухом в мире

Красноярск вошёл в тройку городов мира с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Об этом говорят данные сервиса AirVisual – моровой онлайн-карты мониторинга загрязнения воздуха. Установлено, что самым грязным городом стал Улан-Батор в Монголии, на втором месте расположилась столица Бангладеш Дакка.

Напомним, в минувшую пятницу в Красноярске ввели так называемый режим «чёрного неба». Сегодня его продлили до завтрашнего вечера. В городе сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей.