Краснов: Военные городки в РФ остаются в плачевном состоянии накануне зимы

Военные городки в России остаются в неудовлетворительном состоянии накануне зимних холодов, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на личном приеме граждан в Челябинске.

Он отметил, что сигналы о плачевном состоянии жилищного фонда Минобороны поступают все чаще и чаще. Краснов подчеркнул, что ситуация требует самого жесткого реагирования от надзорных органов.

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Генпрокурор поручил провести служебную проверку военного прокурора Челябинского гарнизона. В Челябинске работает 308 военная прокуратура гарнизона, ее возглавляет Максим Рыженков. Игорь Краснов считает, что военных прокуроров «всех надо взбодрить».

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов предупредил подчиненного об уголовной ответственности в случае срыва сроков сдачи объектов инфраструктуры Тихоокеанского флота. Также глава Минобороны потребовал предоставлять ежемесячный доклад о результатах строительства военного городка для 155-й бригады морской пехоты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Никольский//РИА Новости
ТЕГИ:ГенпрокурорРоссия

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