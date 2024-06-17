Краснодарский край признали самым опасным регионом для отдыха в России
Краснодарский край признан наиболее опасным регионом для отдыха в России летом 2024 года. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на исследование страховой компании ВСК.
Отмечается, что 88% происшествий от общего числа инцидентов на популярных российских туристических направлениях фиксируются именно в данном регионе. В частности, это отравления, обострения гастрита и ЛОР-заболевания.
Чаще всего в страховую компании обращаются отдыхающие в Адлере, Сочи, Лоо, Санкт-Петербурге и Анапе. Безопаснее же всего отдыхать на Северном Кавказе, в Казани, Калининграде, Москве, Туапсе и Геленджике.
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион планирует принять за лето 2024 года не меньше 10 миллионов туристов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru