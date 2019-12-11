Краснодар возглавил рейтинг самых комфортных городов России

Самым комфортным для проживания городом России стал Краснодар. К такому выводу пришли в институте территориального развития «Урбаника», отмечает РБК.

Город набрал высокие баллы за счет благоприятного климата и обеспеченности застройкой при относительно низких затратах не проживание.

Далее следуют Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Их признали не только комфортными, но доступными по ценам.

Примечательно, что Москва заняла в рейтинге только 52-е место – против столицы сыграла высокая стоимость жизни в сравнении со средней зарплатой, отмечает RT.

