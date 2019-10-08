Крафтовое пиво в России не исчезнет

О возможном прекращении производства крафтового пива предупредил Росстандарт. Причиной тому там назвали вступающий в силу с 2021 года новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, в котором ничего не говорится о производстве крафтового пива. Поскольку производство крафтового пива не узаконено никакими документами, некоторые сорта этого напитка можно отнести к контрафакту, считают в Росстандарте.

Никакой опасности нет, как нет и причин для запрета, - заверила в эфире НСН председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова.

«Не вижу никаких опасностей для производителей крафтового пива в новом техническом регламенте. В целом это техрегламент, который сформулировал все требования к алкогольной продукции и теперь объединил в одном месте. Сейчас идут уточнения по терминологии и по требованиям. Подразумевается производство пива, пива специального и пивных напитков. В принципе, в любой из этих терминов может попадать крафтовое пиво в зависимости от рецептуры. Поэтому ничего никуда не исчезнет, а производителям, наоборот, будет более удобно подобрать категорию своего пива. Часть пива перейдет в "пиво специальное", потому что сейчас некоторые вынуждены называть такое пиво "пивной напиток"».

Отсутствие какого-либо упоминания в новом регламенте такого понятия, как крафтовое пиво, неудивительно, - следует из слов члена президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Алексея Небольсина. Термин «крафтовое пиво» не является официальным: он применяется к напитку, который производят на небольших пивоварнях по авторской технологии.

«Его нигде нет: ни в стандартах, ни в нормативных документах. Это скорее народное название пива, которое сварено на малых пивоварнях по авторским рецептам», - рассказал Алексей Небольсин агентству ТАСС.

При этом любое крафтовое пиво должно соответствовать ГОСТу на пиво, либо ГОСТу на пивной напиток, - указал он. Новый регламент подразумевает некоторые изменения, которые можно будет вносить в состав напитка, к примеру, использовать меньше солода. Этим, по мнению эксперта, могут воспользоваться крупные производители для сокращения издержек. Производители крафтового пива сохранят ту рецептуру, с которой они вышли на рынок. «Как было производство, так и останется», - убежден собеседник агентства.

