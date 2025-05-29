Краеведческий квест «Москва Интересная» пройдет в столице 8 июня

Участвовать можно как одному, так и в команде до пяти человек. Обязательное условие - наличие взрослого старше 18 лет. Каждая группа получит уникальный маршрут, который включает более 100 точек. Участники должны будут решать головоломки, выполнять творческие задания, отвечать на вопросы о Москве.

Участие в квесте бесплатное, однако требуется регистрация на сайте interesnaya.sport.mos.ru. Командам предоставлено право самим выбрать точку старта (на Гоголевском или Страстном бульварах), а также время. Фестиваль ходьбы и бега «10 000 шагов» впервые пройдет 8 июня в пространстве Бульварного кольца.

