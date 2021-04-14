В Госдуме узнали о серьезном различии зарплат медиков в регионах

Заработные платы медицинских работников в зависимости от региона отличаются в 4 - 5 раз. Об этом заявил депутат Госдумы от партии КПРФ Алексей Куринный, передает «Свободная пресса».

Он подчеркнул, что качество и доступность медицинской помощи в РФ не должно зависеть от региона. Парламентарий добавил, что финансирование медицинской помощи также отличается в 3 - 4 раза.

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Депутат напомнил, что его партия неоднократно призывала централизовать систему здравоохранения в России. По его словам, соответствующий законоопроект будет внесен в Госдуму.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:РегионыВрачиМедицинаЗарплата
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