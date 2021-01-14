Ковид-дифференциация по-сахалински
Власти острова придумали знаки отличия для тех, кто привился от коронавируса
На Сахалине привившимся от коронавируса будут выдавать специальные бейджи, которые они смогут носить вместо маски. Об этом объявил губернатор области Валерий Лимаренко. Массовая вакцинация населения Сахалинской области против COVID-19 стартует уже 15 января, на остров будут доставлены 9 тысяч доз. Глава региона написал в телеграм-канале о задаче за несколько месяцев добиться приобретения коллективного иммунитета населением Сахалина и Курил. По его словам, предприятиям и учреждениям региона будут предлагать вакцинировать полностью свои коллективы. Тогда эти учреждения можно будет объявить «зелеными зонами», - пояснил глава региона. И рассказал, что тем людям, которые будут проходить вакцинацию, будет предлагаться специальный документ в виде бейджа, который они могут носить вместо маски.
Рассказом про бейджи и зеленые зоны губернатор навлек на себя гнев сахалинцев, которые усмотрели в этих инициативах нарушение прав человека. В соцсетях сравнили предложенные губернатором знаки отличия для вакцинированных с желтыми звездами времен второй мировой войны. «Наши деды умирали, чтобы мы никогда не носили подобных меток!», - возмутились одни жители острова. Другие предположили, что недалек тот день, когда «ни в магазин, ни в аптеку, никуда не пустят без этой метки».
А, между прочим, губернатор лишь следует мировому тренду: Всемирная организация здравоохранения изучает вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников. Это подтвердили в Европейском региональном бюро ВОЗ. Там пояснили, что вопрос приобрел актуальность с появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции.
Возможность такого развития событий НСН предполагала еще весной, после успешного внедрения всеобщего пропускного режима на период так называемой самоизоляции. В зависимость от наличия или отсутствия прививки можно поставить степень свободы человека – от перемещений по миру до похода в магазин. Мы, правда, предполагали, что информация о прививке может быть зашита в пропуск с QR-кодом, не додумавшись до такого простого решения, как бейдж.
Помните, в фильме «Кин-дза-дза»:
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
А тут цель проста и понятна. Как и средство ее достижения: сделал прививку – молодец, получи бейдж и ходи куда хочешь, нет – человек второго сорта, родной. Ходи всю жизнь в маске. Как пацак с колокольчиком…
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