Ковид-дифференциация по-сахалински

На Сахалине привившимся от коронавируса будут выдавать специальные бейджи, которые они смогут носить вместо маски. Об этом объявил губернатор области Валерий Лимаренко. Массовая вакцинация населения Сахалинской области против COVID-19 стартует уже 15 января, на остров будут доставлены 9 тысяч доз. Глава региона написал в телеграм-канале о задаче за несколько месяцев добиться приобретения коллективного иммунитета населением Сахалина и Курил. По его словам, предприятиям и учреждениям региона будут предлагать вакцинировать полностью свои коллективы. Тогда эти учреждения можно будет объявить «зелеными зонами», - пояснил глава региона. И рассказал, что тем людям, которые будут проходить вакцинацию, будет предлагаться специальный документ в виде бейджа, который они могут носить вместо маски.

Рассказом про бейджи и зеленые зоны губернатор навлек на себя гнев сахалинцев, которые усмотрели в этих инициативах нарушение прав человека. В соцсетях сравнили предложенные губернатором знаки отличия для вакцинированных с желтыми звездами времен второй мировой войны. «Наши деды умирали, чтобы мы никогда не носили подобных меток!», - возмутились одни жители острова. Другие предположили, что недалек тот день, когда «ни в магазин, ни в аптеку, никуда не пустят без этой метки».

А, между прочим, губернатор лишь следует мировому тренду: Всемирная организация здравоохранения изучает вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников. Это подтвердили в Европейском региональном бюро ВОЗ. Там пояснили, что вопрос приобрел актуальность с появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции.

Возможность такого развития событий НСН предполагала еще весной, после успешного внедрения всеобщего пропускного режима на период так называемой самоизоляции. В зависимость от наличия или отсутствия прививки можно поставить степень свободы человека – от перемещений по миру до похода в магазин. Мы, правда, предполагали, что информация о прививке может быть зашита в пропуск с QR-кодом, не додумавшись до такого простого решения, как бейдж.

Помните, в фильме «Кин-дза-дза»:

«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

А тут цель проста и понятна. Как и средство ее достижения: сделал прививку – молодец, получи бейдж и ходи куда хочешь, нет – человек второго сорта, родной. Ходи всю жизнь в маске. Как пацак с колокольчиком…

