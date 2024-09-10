Котяков: Увеличения числа выходных дней в 2025 году не будет

Увеличения числа официальных выходных в следующем году не ожидается. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«Мы сформировали график рабочих и выходных дней на 2025 год», — рассказал глава Минтруда в интервью РИА Новости.

Котяков напомнил, что, по проекту Минтруда, в следующем году запланированы выходные дни 31 декабря, восемь дней с перерывом в три дня на майские праздники, три дня в честь Дня России в июне.

Ранее Антон Котяков сообщил, что в ближайшие новогодние праздники россияне будут отдыхать с 29 декабря по 8 января, напоминает Ura.ru.

