Котяков: Увеличения числа выходных дней в 2025 году не будет
Увеличения числа официальных выходных в следующем году не ожидается. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
«Мы сформировали график рабочих и выходных дней на 2025 год», — рассказал глава Минтруда в интервью РИА Новости.
Котяков напомнил, что, по проекту Минтруда, в следующем году запланированы выходные дни 31 декабря, восемь дней с перерывом в три дня на майские праздники, три дня в честь Дня России в июне.
Ранее Антон Котяков сообщил, что в ближайшие новогодние праздники россияне будут отдыхать с 29 декабря по 8 января, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru