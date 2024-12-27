Кот Толик из МЧС получил первое специальное звание

Коту-пожарному Толику из Москвы вручили первое специальное звание в честь Дня спасателя. Как сообщает столичный главк МЧС, он стал прапорщиком внутренней службы.

Четвероногий спасатель несет службу в 89 пожарной части Управления по Юго-восточному административному округу ГУ МЧС по Москве в отряде #Семенычи. Как уточнили в ведомстве, животному сошьют служебную форму, а пока вручили миниатюрные погоны.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за годы службы Толик превратился в настоящий талисман для двуногих коллег. Кот ежедневно посещает разводы караулов, провожает пожарных на выезды, а затем встречает их после возвращения с задания.

