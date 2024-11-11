Костомаров будет вести новое реалити-шоу на канале «Пятница!»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров станет ведущим нового экстремального реалити-шоу «Работяги» на телеканале «Пятница!». Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

Программа выйдет в эфир 2 декабря. В новом реалити-шоу герои труда и профессионалы будут проходить марафон с испытаниями в борьбе за приз в 10 млн рублей. Участие в программе примут 40 представителей различных профессий — сварщик, пожарный, швея, спасатели, машинист поезда и другие — из разных регионов.

Как отметил Роман Костомаров, он получил предложение стать ведущим неожиданно, но «согласился сразу».

«Так как это мой первый опыт в качестве ведущего, поначалу было очень волнительно, но сейчас у меня все выходит гораздо лучше, смелее, чувствую себя уверенно», — поделился спортсмен.

Ранее Роман Костомаров получил премию МХТ имени А. П. Чехова в специальной номинации «Без комментариев», напоминает Ura.ru.

