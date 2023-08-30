Костин: атаки БПЛА не помешают провести выборы в Москве в спокойных условиях

В ходе круглого стола «Единый день голосования – 2023: обзор кампаний и прогноз результатов» он отметил, что эти прилёты могли негативно отразиться на социальном самочувствии, однако быстрая и адекватная реакция мэра Москвы Сергея Собянина и главы Подмосковья Андрея Воробьева не позволили этому произойти.

Также эксперт указал, что в этом руководителям помогла быстрая работа экстренных, городских и муниципальных служб.

Кроме того, Костин подчеркнул, что информация об инцидентах предоставлялась в достаточном количестве, в противном случае ощущение того, что что-то скрывается, могло бы вызывать у граждан какое-то беспокойство.

«Но тем не менее можем констатировать, что влияние прилётов на социальное самочувствие в городе Москве и Московской области минимально, соответственно, будет минимально на результаты голосования», – заключил председатель правления ФоРГО.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин оперативно получает всю информацию об атаках беспилотников, а военные эксперты выясняют маршруты, чтобы принять меры по предотвращению подобных атак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

