Космонавты и музыканты поздравили россиян с Днем России
12 июня, в День России, граждан РФ на Красной площади поздравили Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Николай Басков, группа "Любэ", Стас Михайлов, Ольга Кормухина, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Дима Билан и другие популярные отечественные исполнители. Кроме того, на связь с Землей для поздравления вышли космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин.
«Из иллюминаторов станции мы видим, какая огромная и великая наша страна», - сказал космонавт Кононенко.
Его коллега Алексей Овчинин подчеркнул, что даже находясь в космосе, он и его коллеги не забывают о празднике. «Мы за пределами России тоже отмечаем День России. Друзья, желаем вам хорошего настроения и реализации самых смелых планов», - отметил он.
Со сцены пришедших на Красную площадь также поздравили Ансамбль народного танца им. Моисеева, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. Александрова и самый настоящий медведь. «Теперь уже точно все мировые агентства напишут, что медведи гуляют и танцуют на Красной площади», - пошутил ведущий вечера Игорь Губерниев.
При этом, вместе с артистами мог оказаться каждый зритель. Для этого нужно было всего лишь разместить в социальных сетях фото и видео с хэштегом #ЯРоссия, после чего изображение демонстрировалось на большом экране, где его могли увидеть все гости праздника.
Завершили торжества исполнением гимна России и грандиозным фейерверком на Васильевском спуске.
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